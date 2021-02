Marina Fiordaliso è una famosa cantante italiana. Oggi sarà ospite del programma Verissimo, in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, durante il quale parlerà dei suoi 40 anni di carriera.

Fiordaliso, età

Marina Fiordaliso è nata a Piacenza il 19 febbraio del 1956. Ha dunque 65 anni ed è del segno dell’Acquario.

Età

La cantante piacentina è alta 1,65 cm

Fiordaliso, marito e figli

Fiordaliso a soli 15 anni è rimasta incinta e nel 1972 è nato il suo primo figlio, Sebastiano Bianchi. Poi, una volta tornata dal centro per ragazze madri, ha sposato il padre di Sebastiano.

A Verissimo confessò i tormenti di quel periodo: “Scoprii di essere incinta a 15 anni (…). Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri. Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta“.

Il suo secondogenito è Paolino Tonoli. Attualmente sembra essere single. Ha anche una nipote, Rebecca Luna, figlia di Sebastiano, nata nel 2011.

Curiosità

-Tra le sue foto pubblicate su Instagram compaiono i suoi adorati cani, e anche diverse immagini che la ritraggono alle prese con una delle sue passioni: la bici!

-Fiordaliso ha un legame profondo con Rita Dalla Chiesa, sua grande amica.

-A Pomeriggio 5, nel 2011, raccontò il suo dolore per la perdita del fratello minore Luciano Fiordaliso, scomparso a causa di un tumore. Ha rivelto, però, di continuare a parlare con il fratello defunto ancora oggi.

– Nel 2020 ha perso la mamma per colpa del coronavirus: anche lei si è ammalata, così come il padre, che però è guarito. “Mi ha fatto male questo: non averla potuto salutare degnamente. Sono stata bambina fino al giorno della sua morte, poi sono diventata adulta. Mi sono spezzata in due“. Ha raccontato a Pierluigi Diaco a Io e Te.

continua a leggere su Teleclubitalia.it