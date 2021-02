Sta facendo discutere la scelta di Dayane Mello di non abbandonare la casa del GF dopo la morte del fratello Lucas. Ieri la puntata di venerdì, 5 febbraio, è stata dedicata ampiamente al lutto che ha colpito la modella brasiliana. “Menomale che ci siete voi”, ha detto Dayane rivolgendosi agli altri concorrenti della casa.

Muore il fratello di Dayane Mello, ma lei non lascia la casa

Alla base della scelta di Dayane ci sarebbero le norme anticovid. La modella non può raggiungere il feretro del fratello in Brasile. Per questo, dopo una breve assenza dalla casa, ha deciso di rientrare e di partecipare alla trasmissione. I concorrenti si sono stretti intorno a lei facendo sentire calore e vicinanza. “Non posso andare in Brasile, devo essere in quarantena. Per il momento ho deciso di venire, fuori dovevo stare in container, non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso”, aveva rivelato agli amici.

Il lutto di Dayane è diventato uno dei temi principali affrontati nella puntata di ieri, attirando le critiche di chi giudica ingiusto spettacolarizzare un dolore così privato. Alfonso Signorini, con gli occhi lucidi, ha aperto il collegamento con la Casa invitando la modella a raggiungere la passerella. “C’è qualcun altro che vuol darti un abbraccio tutto suo”, commenta Alfonso e dopo poco tutti gli ex inquilini della Casa appaiono davanti a lei e l’emozione per la modella è incontenibile. “Siete bellissimi, vi amo, non perdete più tempo per le cose banali, cercate le cose importanti nella vita”.

Nel corso della diretta, Dayane Mello ha ricordato con affetto alcuni momenti passati con suo fratello Lucas come il tatuaggio che hanno fatto insieme, ma per l’inquilina è tempo di ricevere una sorpresa che di certo porterà un pò di leggerezza nel suo cuore: un videomessaggio da sua figlia Sofia.

La polemica con l’ex Gf Salvo Veneziano

Ha fatto discutere molto il messaggio dell’ex concorrente Gf Salvo Veneziano, che nel porgere le condoglianze a Dayane Mello, ha messo in evidenza che avrebbe dovuto abbandonare la trasmissione. “Condoglianze…purtroppo la vita è questa. PS posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa”, ha scritto. La dichiarazione di Veneziano ha spaccato il pubblico dei social tra chi considera inopportune le sue parole e chi, invece, ritiene inevitabile sollevare una polemica del genere. Non tutti infatti hanno apprezzato la scelta di Dayane di non ritirarsi dal gioco televisivo per concentrarsi sul suo lutto familiare.

