La voglia di mostrarsi in rete come persona “migliore” o più “furba” rispetto ad altri non sembra tenere freno. Dopo le migliaia di polemiche nate a causa di un video postato sui social da una donna che afferma che suo marito lavora in nero percependo contemporaneamente anche il Reddito di cittadinanza, spunta un nuovo video, di un giovane napoletano, in cui afferma di ricevere il Reddito di Cittadinanza nonostante le sue “scelte di vita”.

Il video in questione, come quelli precedenti, sono stati pubblicati dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (clicca qui per vedere il video).

Anche in questo caso il giovane si esalta nel dire di percepire il sussidio di cittadinanza nonostante faccia altro nella vita (dalle sue parole lascia intendere di fare cose poco lecite).

Ecco quello che ha detto

Oggi è 27( giorno in cui avviene la ricarica del sussidio), è un grande giorno. Questa giornata siamo tutti imprenditori. Entriamo nei negozi con le carte. Lo Stato italiano ci ha sempre fregato, oggi non più. Ma non sto parlando di me, perchè io ho fatto un’altra scelta di vita ma non vi nascondo che il reddito lo percepisco anche io.

