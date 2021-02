Blitz delle forze dell’ordine al Parco Marica di Giugliano. In manette pusher 58enne, Alfredo Granata, già noto alle forze dell’ordine.

Giugliano, blitz al parco Marica: un arresto

I militari dell’Arma della stazione di Giugliano in Campania, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel parco Marica, in via Verdi, già in passato oggetto di controlli per spaccio di droga.

I carabinieri hanno trovato Granata in possesso di 6 dosi di sostanza stupefacente – cocaina e marijuana – 400 euro in contante ritenuto provento illecito e materiale vario per il confezionamento. Gli uomini della Benemerita hanno rinvenuto anche un taccuino sul quale erano annotati nomi di persone e somme di denaro. Il pusher lo utilizzava verosimilmente per la registrazione delle cessioni di droga L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

