E’ il giorno di Mario Draghi oggi, e in tanti vorrebbero sapere meglio chi è l’eventuale prossimo premier, la sua vita privata, chi sono i figli. L’ex presidente della Bce ha due figli: Federica e Giacomo Draghi avuti dal matrimonio con Maria Serenella Cappello, sposata nel 1973.

Chi sono i figli di Mario Draghi

Federica si è laureata in biologia con tanto di master a New York sul business e, attualmente, dirige una multinazionale che cura le biotecnologie. Giacomo invece, dopo essersi laureato presso la Bocconi, ha lavorato come trader finanziario presso la Morgan Stanley. Per quanto riguarda la vita privata del figlio di Mario Draghi sappiamo solo che nel 2011 si è sposato a Città della Pieve (Umbria) con Valentina.

Nel 2017, come scrive La Repubblica, il figlio dell’ex presidente della Bce, Giacomo Draghi avrebbe dato le dimissioni da Morgan Stanely per andare a lavorare ad un fondo hedge Lmr Partners. Dopo 13 anni ai vertici della banca d’affari americana, il finanziere italiano avrebbe deciso di cambiare mestiere. Giacomo Draghi presso Morgan Stanley si è sempre occupato di strumenti derivati denominati in euro e franchi svizzeri. Lmr è un fondo hedge basato a Londra e Hong Kong che gestisce 2,5 miliardi di dollari ed è stato fondato da due ex dipendenti di Ubs, Ben Levine e Stefan Renold.

Negli anni, giornalisti e altri professionisti hanno spesso chiesto al padre, Mario Draghi, se il lavoro del figlio non fosse in conflitto con quello del governatore. Il problema non sussiste – è sempre stata la difesa della famiglia Draghi – perché Giacomo per Morgan Stanley si è sempre occupato di trading, vale a dire di acquisto e vendita di derivati sul mercato, e non di vendere per conto della banca Usa prodotti sui quali percepire una commissione.

