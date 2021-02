Sono poco meno di mille i positivi del giorno in Campania nel bollettino diffuso dall’Unità di Crisi della regione. I test effettuati nelle ultime 24 ore poco più di 11mila. In percentuale, significa che è positivo l’8,30% dei test, tre punti percentuali in meno di ieri quando l’indice di contagio era all’11,81%.

Purtroppo si registrano ancora 38 vittime di Covid, di cui 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​. In crescita i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.480 ricoverati con sintomi, 43 in più di di ieri, e 103 malati in terapia intensiva, sei in più di ieri.

Bollettino Campania 2 febbraio

Positivi del giorno: 919 (di cui 21 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 891

Sintomatici: 7

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 11.073 (di cui 587 antigenici)

Totale positivi: 224.098 (di cui 1.443 antigenici)

Totale tamponi: 2.451.711 (di cui 27.446 antigenici)​

​Deceduti: 38 (*)​

Totale deceduti: 3.803

Guariti: 1.355

Totale guariti: 158.436

* 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​.

Leggi anche: De Luca: “Assembramenti pericolosi, chiudo tutto”. Possibile nuova ordinanza tra una settimana

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 103

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.480

** Posti letto Covid e Offerta privata.

continua a leggere su Teleclubitalia.it