Da Napoli a Capua per commettere una rapina in casa. I carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per rapina in concorso, dei minori D.B. classe 2006, e D.D. classe 2003, entrambi residenti a Napoli.

Da Napoli a Capua per rapinare una coppia in casa: arrestati due minorenni

I due, unitamente ad altre due persone resasi irreperibili, in via fuori porta Roma, hanno perpetrato una rapina ai danni di due coniugi. Le vittime mentre rincasavano, hanno sorpreso i malviventi all’interno della propria abitazione, e quest’ultimi, per assicurarsi la fuga, li hanno aggrediti fisicamente, anche con un cacciavite.

I militari dell’Arma, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Capua, sono tempestivamente giunti sul posto. A quel punto i carabinieri sono riusciti a bloccare due dei quattro aggressori. Gli uomini della Benemerita, a seguito di perquisizione personale, li hanno trovati in possesso di attrezzi atti allo scasso.

Le vittime sono state accompagnate presso il “psaut” di Capua per le cure del caso. Il personale medico le ha giudicate guaribili in 5 giorni per ferita lacero contusa e 3 giorni per contusione. Da un primo sopralluogo, effettuato dai carabinieri, è risultato che i malviventi in fuga siano riusciti ad asportare vari oggetti in oro e la somma contanti di euro 700,00. Gli arrestati sono stati accompagnati rispettivamente presso la casa circondariale minorile di Nisida napoli, e presso il centro di accoglienza dei Colli Aminei di Napoli. Indagini in corso volte all’identificazione ed al rintraccio dei complici.

