Maria Vera Ratti è una giovane attrice napoletana. E’ tra il cast della fiction Rai “Il Commissario Ricciardi”, dove interpreta il ruolo Enrica, la vicina di cui si innamorerà il misterioso commissario (Lino Guanciale).

Maria Vera Ratti: età

Maria Vera Ratti è nata a Napoli il 26 settembre del 1994. Ha dunque 26 anni ed è del segno della Bilancia.

Maria Vera Ratti: altezza

La bella attrice napoletana è alta 1.74 cm

Fidanzato

E’ sempre stata riservata sulla sua vita privata. Anche su Instagram la giovane tende a non rivelare dettagli sulla sua famiglia e sui suoi amici. Pare che Maria Vera non sia impegnata con qualcuno.

Film

Fin da piccola ha sviluppato un grande interesse per la recitazione prendendo lezioni ed esibendosi in alcuni piccoli teatri. Durante il suo periodo di studi, Maria si è trasferita in Olanda e lì ha capito di non aver alcun dubbio e di voler essere un’attrice. Dopo essersi esibita a teatro, la sua grande occasione è arrivata con la fiction Rosy Abate 2. Lì la Ratti interpreta Nina, figlia del boss napoletano Antonio Costello. Sul piccolo schermo l’abbiamo poi rivista nel cast de I Bastardi di Pizzofalcone 3.

Enrica: il Commissario Ricciardi

La serie tv di cui stiamo parlando vede Maria Vera nel ruolo di Enrica ed è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Insieme a lei, nel cast, anche Lino Guanciale nelle vesti di un commissario audace e arguto. Il Commissario Ricciardi è girata a Napoli e prevede di far rimanere letteralmente incollati i fan allo schermo. Il pubblico non vede l’ora di vedere gli attori del cast interfacciarsi con una realtà anni trenta ricostruita ad hoc per la fiction.

