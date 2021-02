I casi di alunni positivi e classi in quarantena ormai sono molteplici in Campania dopo la riapertura delle scuole. “Oltre la scuola va sottolineato che troppi sembrano considerare la zona gialla come un ritorno alla normalità – commenta Golia -. Ieri sui portali online nazionali non si parlava d’altro. Da nord a sud strade e piazze piene. Ovviamente ciò è avvenuto anche nella nostra città nonostante i servizi di controllo interforze predisposti dalla Questura. Non è bello vedere orde di ragazzini che si spostano all’arrivo delle volanti in una sorta di guardia e ladri moderno, ma il tema è sempre lo stesso non è possibile presidiare ogni angolo del Paese e sta dunque alla responsabilità di ciascuno di noi rispettare le regole. Ad Aversa dopo il picco dei mesi scorsi tre giorni fa eravamo a poco più di 50 positivi, nel bollettino di ieri siamo arrivati di nuovo a 70. Seguiamo con grande attenzione l’evoluzione della curva del contagio e auspichiamo che torni immediatamente a scendere. In caso contrario dovremo valutare limitazioni a tutela della salute” conclude il primo cittadino.

