Giugliano. “Aiutateci a ritrovare il nostro cucciolo”. Sono disperati i padroncini di Jeff, un cane di piccola taglia che era in auto quando i malviventi sono riusciti a forzare la portiera della macchina e ad allontanarsi da via Magellano.

Giugliano, rubano auto con dentro il cane. Disperati i padroni: “Aiutateci a ritrovare Jeff”

La vettura era parcheggiata di fronte l’ufficio postale di via Magellano, a pochi metri da una salumeria. I padroncini di Jeff lo avevano lasciato in auto per sbrigare alcune commissioni e soprattutto per non esporlo al freddo. Al loro rientro, l’auto non c’era più. E neanche il loro cucciolo.

I proprietari temono che i ladro si siano accorti di lui e che lo abbiano fatto scendere dalla vettura, lasciandolo in una zona non troppo distante da dove hanno rubato l’auto. La loro speranza è che qualcuno abbia notato il loro Jeff in città. “Siamo disperati, aiutateci a ritrovarlo”, è l’appello lanciato dai padroncini del cucciolo, che offrono ricompensa a chi dovesse ritrovarlo.

