I carabinieri hanno sanzionato una coppia di sposi e 17 commensali, colpevoli di aver violato le norme anti-covid. I festeggiamenti, infatti, sono espressamente vietati anche in zona gialla, come previsto dal DPCM attualmente in vigore fino al 15 febbraio 2021.

Ischia. Festa di matrimonio nonostante i divieti: multati sposi e gli invitati

La vicenda è accaduta sull’isola di Ischia. Venti in tutto le persone coinvolte, tutte multate dai carabinieri, che hanno sanzionato anche il titolare del ristorante stesso.

La vicenda è accaduta nella serata di ieri: i carabinieri della stazione di Forio, assieme ai colleghi dell’aliquota radiomobile di Ischia, sono intervenuti all’interno di un famoso ristorante foriano dopo una segnalazione del 112, trovando ai tavoli una coppia di giovani sposi, che avevano celebrato il proprio matrimonio poche ore prima, e diciassette invitati al loro matrimonio.

Sono così scattate le multe per violazione delle norme anti contagio da Coronavirus, che vieta espressamente i festeggiamenti che siano pubblici o privati. Multe per i due sposi, per i diciassette commensali e per il titolare stesso del ristorante, per il quale è scattata anche la chiusura temporanea del locale.

