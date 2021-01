Nek, è lo pseudonimo di Filippo Neviani: è un cantautore e polistrumentista italiano. Secondo i dati certificati dalla FIMI, Nek ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo.

Nek è conosciuto nel mondo per tantissime canzoni che hanno raggiunto un grande successo:

Nek: età, altezza

E’ nato a Sassuolo, il 6 gennaio 1972. Ha 49 anni. E’ alto 1,72 cm.

Incidente alla mano per Nek

Il cantante è rimasto vittima di un incidente molto serio alla mano a novembre. ”Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione – ha raccontato -. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma -prosegue- dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano”.

“Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo”.

Chi è la moglie di Nek e i figli

Patrizia Vacondio è la moglie del cantante emiliano Nek, all’anagrafeFilippo Neviani. La coppia si è sposata nel 2006 dopo più di dieci anni assieme. Nel 2010 i due hanno accolto la figlia Beatrice. Per la Vacondio si tratta della secondogenita. Prima di diventare la compagna di vita del celebre cantante la donna ha infatti avuto Martina. La coppia ha dunque due figli.

Tra i due non sono però mancati i momenti di crisi come quando il cantante, intervistato da Vanity Fair in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Fatti Avanti Amore, ammise di aver tradito la moglie.

