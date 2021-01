Questa sera in tv alle ore 21.30 su canale 8 andrà in onda il film Creed – Nato per combattere. Si tratta di uno spin-off della saga di Rocky Balboa, la cui storia si svolge nove anni dopo gli eventi di Rocky Balboa, sesto film della serie creata da Sylvester Stallone.

La trama

Adonis Johnson ha perso sua madre quando era bambino: dopo tale evento, inizia a mettersi costantemente nei guai, per poi finire in affido o in detenzione minorile. Un giorno una donna va a trovarlo e gli dice che il suo defunto marito è suo padre: Apollo Creed. Lo avrebbe accolto e educato, ma lui sente il bisogno di essere un pugile come suo padre. Quindi si trasferisce a Filadelfia e si avvicina a Rocky Balboa e chiede a quest’ultimo di addestrarlo. Rocky cerca di dissuaderlo, ma è qualcosa che deve fare. Alla fine, Rocky si offre di allenarlo e quando batte un grande pugile e viene rivelato il suo legame con Apollo, gli viene offerta la possibilità di combattere contro un campione del mondo.

Creed – Nato per combarttere: curiosità del film

Apollo Creed ha il nome di una divinità greca e lo stesso avviene anche per il figlio che, per l’appunto, si chiama Adonis, cioè adone che – nella mitologia ellenica – era un semidio. Non solo: anche la località dove si allena Adonis è legata al dio Apollo. Il posto., infatti, si chiama Delphi Boxing Academy che si ricollega alla località greca Delfi.

Gli incassi

Negli Stati Uniti, il film incassò un totale di 109,7 milioni di dollari, mentre a livello mondiale raggiunge i 173,5 milioni

