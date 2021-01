Palermo. Sta spopolando in queste un video pubblicato sui social da un uomo vittima del tradimento. I fatti sono accaduti in Sicilia, nel palermitano. L’uomo ha scoperto la moglie insieme all’amante in un albergo, l’Hotel Eufemia che, subito dopo il video postato sui social è diventato uno degli alberghi più “famosi” della zona.

Il filmato è diventato virale, come si dice in questi casi. Ed è presente anche su YouTube. E ha fatto aumentare la notorietà della struttura alberghiera. Tanto che, indicano fonti locali, il centralino dell’albergo è letteralmente scoppiato. Preso d’assalto dalle telefonate di chi fa scherzi telefonici.

Hotel Eufemia: il video del tradimento girato dal marito tradito

L’uomo, come racconta nel video, è arrivato in zona insieme ad un amico e ha scoperto la moglie con le mani nel sacco. Subito ha iniziato una diretta Facebook insultando i due pesantemente. Dopo circa un minuto, la moglie capisce di essere ripresa e prova a bloccare il marito urlando “Dai, non fare il video”. A questo punto il filmato si interrompe ma i personaggi sono già ampiamente riconoscibili. A Palermo si è scatenata la caccia al “Chi sono i protagonisti del tradimento dell’Hotel Eufemia?“.

Hotel Eufemia: troppe telefonate dopo il video del tradimento

Un dipendente dell’Hotel Eufemia ha confermato a PalermoLive che la linea telefonica della struttura è stata assaltata di chiamate in questi giorni. In tanti vogliono prenotare per le vacanze, più per spirito d’imitazione del protagonista del video che per un vero interesse nei confronti della struttura e attirati dall’idea di poter tradire il proprio compagno/a senza farsi scoprire.

Tra le numerose telefonate si segnalano però anche scherzi telefonici e prese in giro nei confronti dell’Hotel Eufemia e della sua gestione.

Sono tantissime anche le recensioni su Tripadvisor. Tutte recensioni a 5 stelle per quello che è stato ribattezzato “l’albergo degli amanti”.

