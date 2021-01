C’è anche il bonus verde nella Legge di Bilancio 2021. Si tratta di un’agevolazione fiscale valida per tutti coloro che trasformano in aree verdi gli spazi all’aperto di case private o condominii.

Bonus verde 2021, requisiti e regole. Come ottenerlo

L’obiettivo dell’Esecutivo è di aumentare gli spazi verdi e favorire l’abitabilità dei centri urbani riducendo l’impatto dell’inquinamento. Da qui la decisione di incentivare gli interventi di trasformazione edile a favore dell’ambiente. Chiunque faccia interventi in questo senso potrà beneficiare, su una spesa massima di 5mila euro, di una detrazione fiscale sulle imposte dei reditti (cioè l’irpef) del 36 %.

La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Tra gli interventi coperti dal beneficio ci sono: realizzazione di prati, piantumazione, installazione di impianti di irrigazione e costruzione di pozzi. Si deve ovviamente trattare di interventi straordinari. Non potranno accedere all’agevolazione fiscale tutti coloro che eseguono semplici lavori di ripavimentazione o lavori diretti alla realizzazione di pergolati o gazebi. semplice pavimentazione di aree esterne o il realizzare pergolati o gazebi.

Causale bonifico e condominio

Ai fini detrattivi, invece, possono essere considerate dal vostro commercialista le spese sostenute per la progettazione e per la manutenzione. Il bonus inoltre non si applica alle nuove costruzioni, ma soltanto a edifici e stabili già esistenti destinati a interventi di trasformazione. L’agevolazione può essere richiesta anche per una sola unità immobiliare e le spese devono essere necessariamente sostenute da colui che detiene l’immobile a qualunque titolo.

Per accedere al bonus, è necessario conservare le fatture e tracciare i pagamenti. Se l’intervento è fatto in un condominio, la detrazione fiscale potrà essere applicata – sempre nei limiti dei 5mila euro – per singole unità immobiliari (quindi ripartita a seconda del numero dei condomini residenti nello stabile). Se si effettua un bonifico è importante ricordare che la normativa non prevede alcuna dicitura specifica nella causale. E’ sufficiente pertanto scrivere “interventi soggetti al Bonus Verde” e indicazione del numero di fattura e dell’esercizio commerciale o professionista in cui favore è stato eseguito.



Gli altri bonus previsti dalla legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2021 prevede altri due bonus. Si tratta del bonus affitto, fino a 1200 euro, per tutti i proprietari di immobili che applichino una riduzione sul canone di locazione a favore dei propri affittuari. E poi del bonus studenti, fino a 2mila euro, per i neo-laureati o gli specializzati.

