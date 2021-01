Borse di studio per corsi universitari di laurea, corsi universitari di specializzazione post lauream a.a. 2018/2019. Domande dalle ore 12 di oggi 27 gennaio.

Il bando è riservato ai figli di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale; iscritti al Fondo ex IPOST. Gli importi saranno di 2000 o 1000 euro.

La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sito dell’Inps www.inps.it. Si dovrà cercare l’area dedicata alle borse di studio e accedere alla propria area riservata. Per entrare in MyINPS, dovete essere in possesso del codice PIN rilasciato dall’istituto, alternativamente potete accedere tramite Spid, attraverso una Carta d’Identità Elettronica (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso, alla voce “Inserisci domanda” troverete poi i moduli da compilare.

Requisiti

età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;

alla data di scadenza del Bando; non aver già fruito, per l’anno accademico 2018/2019, di altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50 % dell’importo della borsa di studio messa a concorso;

erogate dall’Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50 % dell’importo della borsa di studio messa a concorso; non essere risultati vincitori del Bando INPS “Collegi Universitari” per l’anno accademico per il quale si concorre.

Inoltre per richiedere il bonus è necessario aver conseguito tutti i crediti durante l’anno accademico in questione e aver avuto una media di almeno 24/30. Per quanto riguarda invece i corsi post-lauream occorre avere una valutazione non inferiore a 92/110.