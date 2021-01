Si chiamava Gerardo Cimmino ed era di Villaricca il 63enne morto in un incidente agricolo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo è rimasto vittima del suo trattore mentre lavorava in una campagna a Sessa Aunruca, nella frazione di San Castrese.

Villaricca in lutto, Gerardo Cimmino muore in un incidente agricolo a Sessa Aurunca

Gerardo era impegnato in alcuni lavori di coltivazione in un fondo agricolo quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del trattore. Il mezzo si è ribaltato, travolgendolo in pieno. L’incidente non è sfuggito agli occhi di altri agricoltori della zona, richiamati dalle urla del 63enne. Tuttavia, quando i soccorsi sono arrivati sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luoogo della tragedia sono successivamente sopraggiunti i carabinieri della stazione di Sessa Aurunca. Intanto le cooperative agricole della zona hanno subito deciso di fermare le attività lavorative in segno di rispetto alla famiglia di Cimmino. Gerardo era tra gli imprenditori soci della cooperativa Giotto, azienda leader in Campania nel settore, particolarmente conosciuta per la produzione della melannurca Igp.

