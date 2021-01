Ha soli 18 anni. Arriva da Savona e si è già fatto un nome. George Ciupilan, star di Instagram, ha già partecipato a un reality televisivo e nel 2021 partecipa a “La Caserma”, il nuovo programma in onda su Rai 2.

George Ciupilan, età e biografia

E’ nato nel 2021 e ha 18 anni. E’ di origini rumene, ma abita a Stella, nel Savonese. E’ arrivato in Italia a otto anni. Ma nonostante le difficoltà iniziali a integrasi, è riuscito subito a imparare la lingua e a farsi nuove amicizie. Ha frequnetato l’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti. Prossimo al diploma, non ha mai rinunciato però alla sua passione: il web. E così si è fatto subito un nome su Instagram, dove vanta un profilo da 560mila follower.

Carriera nel mondo della tv

La popolarità conquistata sui social gli ha aperto le porte della televisione. Nel 2019 ha partecipato al reality “Il Collegio 4” dove si è distinto subito per il suo carattere e le sue doti di comunicazione. La sua consacrazione presso il grande pubblico potrebbe arrivare ora con “La Caserma“, il nuovo docu-reality di casa Rai, che andrà in onda a partire dal 27 gennaio. Dovrà sottoporsi a delle dure prove fisiche e farsi spazio tra altri 20 concorrenti.

Fidanzata e vita privata. Profilo Instagram

Attualmente non risulta che George Ciupilan sia fidanzato. Nel corso delle riprese de “Il Collegio 4”, ha più volte sottolineato di preferire le ragazze della sua età, su cui esercita un forte ascendente anche per il suo fisico. Avrebbe avuto una relazione con l’ex collegiale Roberta Zacchero. In una foto sui social i due influencer si sono mostrati teneramente abbracciati mentre si baciavano.

George ha molte passioni. In particolare ama praticare sport e body building (cioè sollevamento pesi). Sul suo profilo Instagram pubblica molte foto anche in costume o a dorso nudo. Non nasconde addominali e pettorali scolpiti.

