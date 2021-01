Si chiama “La Caserma” ed è il nuovo reality che andrà in onda da stasera, 27 gennaio, su Rai 2. C’è tanta attesa per un programma che promette di mettere in scena le dinamiche sociali di un gruppo di ragazzi, tutti giovanissimi, chiamati a confrontarsi con la vita militare.

La Caserma su Rai 2, cos’è. Le regole

I concorrenti sono ventuno. Hanno dai 18 ai 23 anni e provengono da ogni parte d’Italia. Appartengono alla generazione “z”, quella che non ha fatto il servizio di leva obbligatorio e che è abituata con smartphone e tablet e poco con il servizio civile. Verranno rinchiusi nella Villa Sacro Cuore di Santa Giuliana, immersa nel verde, a Levico, in provincia di Trento, per seguire un duro percorso di addestramento militare. Una sorta di “Full Metal Jacket” in salsa televisiva.

Significa svegliarsi di mattina presto al suono della tromba, andare a dormire alle 23 e rispettare un rigoroso silenzio. In quell’edificio non avranno collegamenti con l’esterno. Sprovvisti di ogni mezzo di comunicazione, saranno sottoposti a prove fisiche e di resistenza, accompagnati da istruttori professionisti. Gli allenamenti si svolgeranno tra Forte delle Benne e il Sentiero dei Pescatori del Lago Levico. Vincerà, ovviamente, chi avrà la pelle più dura.

I concorrenti e il cast. I nomi

Nel cast spunta sicuramente il nome del giovanissimo George Ciupilan, 18enne di Savona. Un influencer da 500mila follower su Instagram, seguitissimo da giovani. Si è già fatto un nome in tv per aver partecipato al reality “Il collegio 4”. Ma ci sono anche altri partecipanti de “La Caserma” che arrivano dal mondo del web. Tra di essi Naomi Akano, youtuber, oppure Erika Mattina, curatrice di una pagina Instagram. Ma ci sono anche giovani “comuni”, che non hanno sperimentato ancora la popolarità da social network, come Elisa Santoro o Alice Panniccia. Gli autori del programma hanno così cercato di bilanciare all’interno del cast del reality figure note e meno note.

George Ciupilan, 18 anni. Originario di Savona, ha partecipato a “Il collegio 4”, è un influencer con più di 500mila follower su Instagram.

I gemelli LaPresa, Nicholas e William, hanno 21 anni e vengono da Granarolo dell’Emilia. Hanno più di 7 milioni di follower su TikTok e si definiscono “artisti”.

Erika Mattina, 23 anni. Tra gli ideatori della popolare pagina Instagram “Le Perle degli Omofobi”. Ha già conseguito una laurea.

Naomi Akano, 19 anni. Vive a Modena ma è nata in Nigeria. È una youtuber.

Omar Hussain ha 23 anni, è italo-pakistano e abita in provincia di Pistoia. Fa parte del Mensa, ovvero di quel 2% della popolazione mondiale con il più alto Quoziente Intellettivo.

Elena Santoro ha 21 anni ed è figlia di una delle prime coppie nate nell’Esercito. Infatti il padre era un Colonnello, mentre la madre era Maggiore e psicologa.

Martina Albertoni ha 19 anni e viene dalla provincia di Arezzo. Lavora nell’agriturismo di famiglia.

Alice Paniccia ha 23 anni, viene da Roma e lavora come istruttrice di danza e yoga. È stata fidanzata con un militare.

Luca Ferrettini ha 18 anni, è nato a Roma e Studia economia a Milano. Sogna di diventare un rapper. Suo nonno era un militare.

Alessandro Badinelli ha 22 anni, ha lasciato la scuola dopo la terza media e lavora come impiegato in un fast food.

Antonio Gennarelli ha 19 anni, viene dalla provincia di Napoli ed è un atleta di parkour. Sogna di entrare nell’esercito.

Linda Mauri ha 22 anni, viene da Nova Milanese e lavora come modella. Pratica acrobatica aerea e pole dance.

Le puntate. Quando va in onda “La Caserma”

Il programma andrà in onda ogni mercoledì alle 21 e 20. Oggi, 27 gennaio, parte la prima puntata. In tutto previste sei puntate. Ll’ultima è in programma per il 3 marzo 2021. Ci saranno ovviamente degli aggiornamenti infrasettimanali di pomeriggio che la Rai manderà in onda. E’ possibile seguire il reality sia in chiaro, su Rai 2 (secondo canale del digitale terrestre), oppure in streaming su Rai Play. Sulla piattaforma digitale della Rai è possibile farlo anche in differita.

