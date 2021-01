Banda della spaccata in azione questa notte a Giugliano, in via Frezza. In circostanze da chiarire un gruppo di malviventi ha sfondato la saracinesca di una nota pasticceria della zona, probabilmente avvalendosi di un’auto-ariete. Il colpo però non è riuscito e i malfattori non sono penetrati all’interno dell’esercizio commerciale.

Giugliano, banda della spaccata in azione in via Frezze: sfondata una pasticceria

Quando gli uomini della Union Security sono giunti sul posto, dei malviventi non c’era più traccia. Non è chiaro che cosa abbia messo in fuga i ladri. Tra l’altro il bottino che avrebbero potuto raccogliere all’interno di una pasticceria sarebbe stato piuttosto esiguo. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Andrea Coratza.

I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non si esclude alcuna pista, neanche quella dell’intimidazione a scopo di racket o del raid di natura personale. Nel novembre del 2018, fu messo a segno un colpo simile, sempre ai danni di una pasticceria in via Frezza. Anche in quel caso i ladri andarono via a mani vuote.

