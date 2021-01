È in lutto la città di Quarto per la morte di Gesualda Riccio. La donna, 50 anni, è spirata nella giornata di oggi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La donna residente a Quarto era da tempo malata e purtroppo, nella giornata di oggi, il suo cuore ha smesso di battare.

La triste notizia ha fatto rapidamente il giro del web lasciando nello sconforto amici e parenti. Centinaia i messaggi di cordoglio lasciati su Facebook per ricordare la 50enne, descritta come una persona sempre sorridente e affettuosa.

“Ciao Gesualda, mi hai spezzato il cuore non dovevi lasciarmi così come farò senza di te. Per me eri come una sorella che non ho mai avuto anche se distanti sempre unite e vicine telefonicamente ma soprattutto sempre insieme a passare le nostre estati a fare lunghe passeggiate, chiacchierate a divertirci come matte facendoci tante risate. È un dolore straziante che non passerà mai! Ricorda ti vorrò sempre un mondo di bene e rimarrai per sempre nel mio cuore. Riposa in pace, scrive una parente sui social.”

Le esequie provenienti dall’ospedale di Pozzuoli avranno luogo domani alle ore 16 nella chiesa Santa Maria in Quarto.

