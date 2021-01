Muore a soli 49 anni Giuseppe Gallelli, stimato poliziotto in servizio presso la Questura di Reggio Calabria. L’uomo è tragicamente deceduto oggi in un incidente sull’A2, all’altezza di Seminara, in direzione Sud.

Incidente sull’A2, muore il poliziotto Giuseppe Gallelli

Giuseppe era originario di Zagarise, in provincia di Catanzaro. Negli anni scorsi era passato dal servizio Volanti al Commissariato di Lido di Catanzaro. Poi, da Soverato, era stato assegnato al reparto Mobile. Questa mattina era diretto a Reggio per prendere servizio, ma un impatto fatale con un mezzo pesante gli è costato la vita. Secondo una prima ricostruzione, Giuseppe era alla guida della sua autovettura quando avrebbe tamponato un camion. Lui avrebbe avuto la peggio, morendo sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della stradale per i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. L’Anas ha comunicato che il traffico, nel tratto interessato dal sinistro, ha subito dei rallentamenti e si è lavorando per ripristinare la normale circolazione. Il poliziotto deceduto era originario del catanzarese ma lavorava da tempo nella Questura di Reggio Calabria. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio parte dei colleghi della Questura di Catazaro e da tutta la Polizia di Stato.

Foto: Catanzaro Informa.it

