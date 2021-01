In crescita costante ma non esponenziale la curva dei contagi da Covid-19 in Campania. L’unità di Crisi della Regione comunica che sono 1069 i nuovi casi di coronavirus nella giornata di domenica, 24 gennaio.

Campania, bollettino del 24 gennaio: 1069 positivi ma crescono i ricoveri

Dei nuovi positivi, 914 sono asintomatici. Ma ciò che desta maggiori preoccupazioni è il numero dei ricoveri in degenza ordinaria, che cresce di settimana in settimana. Ad oggi sono 1448 le persone ricoverate per Covid-19. Meno due invece i malati in terapia intensiva. Dodici infine i nuovi decessi.

Resta alta l’attenzione per la riapertura imminente di tutti gli istituti scolastici. L’infettivologo dell’ospedale Cardarelli, Alessandro Perella, ha lanciato l’allarme, prevedendo un incremento dei contagi nelle prossime settimane con la ripresa delle lezioni didattiche in presenza. Di seguito i dati del bollettino.

Positivi del giorno: 1.069 (di cui 104 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui:

di cui: Asintomatici: 914

Sintomatici: 51

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 16.219 (di cui 2.156 antigenici)

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 16.219 (di cui 2.156 antigenici) Totale positivi: 214.022 (di cui 682 antigenici)

Totale tamponi: 2.331.532 (di cui 12.675 antigenici)​

Deceduti: 12 (*)​

Totale deceduti: 3.598

Guariti: 525

Totale guariti: 147.439

* 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 112

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.448

** Posti letto Covid e Offerta privata

continua a leggere su Teleclubitalia.it