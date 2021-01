I consiglieri comunali di minoranza A. Poziello, Sequino L., Sestile C., L. Poziello, Porcelli L., Iovinella F. e Conte P., hanno chiesto, attraverso una missiva inviata alla Segretaria Generale prot. 8199 del 21.01.2021, “l’annullamento in autotutela del bando concernente l’erogazione buoni spesa per i nuclei familiari in condizioni di bisogno a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19″.

Giugliano: buoni spesa

Dopo il caos e le polemiche di questi giorni sui buoni spesa a seguito della pubblicazione della graduatoria dopo l’analisi delle 7536 domande arrivate, di cui 3518 accolte e 3524 escluse e tenuto conto delle gravissime affermazioni pronunciate dal Presidente del Consiglio, Adriano Castaldo, in data 18/01/2021 durante un’intervista trasmessa dal TG CLUB – Tele Club Italia, dal minuto 28:10 al 28.39:…omissis “Dove sono potuti intervenire gli uffici a sanare magari delle cose, sono state anche sanate perché è capitato pure che qualcuno, che ne so, nel nucleo familiare ha omesso di mettere un figlio, allora quando hanno fatto il riscontro con il software con il Comune ce l’hanno inserito loro, quindi queste…Però, il problema si è posto su alcune questioni che si ritenevano ovviamente in questo momento di difficile…” – sottolineano i consiglieri di opposizione.

“Visto che tra motivi di esclusione viene proprio sancito quello relativo al “Nucleo familiare dichiarato nella sezione dati informativi difforme dallo stato di famiglia”, considerato che le dichiarazioni delPresidente del Consiglio evidenziano una palese irregolarità e forte discriminazione adottata dall’Amministrazione nell’adozione dei criteri di ammissione ed esclusione delle istanze depositate a danno dei cittadini giuglianesi, chiediamo di annullare in autotutela il presente bando e di aprirne uno nuovo, questa volta, con la massima chiarezza e trasparenza possibile”.

