Sparatoria in pieno giorno, 20enne ferito a colpi di pistola. I fatti sono accaduti a Boscoreale, questa mattina intorno alle ore 11 nel rione Piano Napoli, in via Settetermini. Franco Crescentini, incensurato è stato gambizzato da un colpo di pistola a pochi passi dalla sua abitazione.

Agguato a Boscoreale

Il giovane è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti che lo hanno portato in ospedale a Castellammare: preso in carico dai medici non sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i militari dell’arma per le indagini. Al momento non si esclude alcuna pista. Resta da chiarire se il ferimento sia avvenuto durante una lite o se si sia trattato di una ritorsione.

continua a leggere su Teleclubitalia.it