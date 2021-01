La seconda stagione di Bridgerton ci sarà. Lo ha appena annunciato Netflix sui suoi canali social. “Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di Bridgerton”, è il commento che accompagna il trailer della nuova stagione.

Bridgerton 2, adesso è ufficiale: ci sarà la seconda stagione. Le novità

La serie tv britannica ha presto scalato la classifica di Netflix posizionandosi al primo posto. Per settimane sul web si sono rincorse voci sempre più insistenti su un seguito quasi certo, soprattutto considerato il successo del primo ciclo di episodi.

Al momento non si conoscono nuovi dettagli sulla seconda stagionee nemmeno quando sarà disponibile sulla piattaforma. Ma, stando ad alcune indiscrezioni, nelle intenzioni dello showrunner Chris Van Dusen ci sarebbero tante stagioni quanti sono i fratelli Bridgerton (e i libri di Julia Quinn da cui la serie è tratta) quindi ben 8.

La prossima stagione potrebbe avere come protagonista, oltre al bel duca di Hastings e alla dolcissima Daphne, il tenebroso visconte Anthony Bridgerton. Nel romanzo il bel visconte, apparentemente libertino e anticonformista, decide finalmente di volersi sposare. E non è tutto: Anthony avrebbe già in mente quale fanciulla dell’alta società vorrebbe come sua futura moglie. Le cose, però, si mettono male per lui, visto che la donna non è intenzionata in alcun modo ad accettare la proposta. Chissà se nella seconda stagione vedremo il visconte di nuovo innamorato.

