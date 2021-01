Risale alla notte scorsa il brutto incidente in via Palmiro Togliatti. Come testimonia la foto inviata alla nostra redazione, una Citroen blu si è ribaltata su di un lato dopo essersi schianto contro un albero. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento, ma pare si è trattato di un incidente autonomo. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo schiantandosi contro uno degli alberi del marciapiede.

Giugliano, in via Togliatti

Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono giunti anche i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto usare le cesoie per liberare il malcapitato alla vettura. L’uomo è stato trasportato in ospedale ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i militari dell’arma della compagnia di Giugliano per i rilievi del caso.

continua a leggere su Teleclubitalia.it