Lapo Elkann fa tappa a Napoli. Il fondatore e maggior azionista di Italia Independent Group si è recato nei Quartieri Spagnoli per rendere omaggio al murales dedicati a Diego Armando Maradona e poi ha approfittato per un pranzo nella trattoria più famosa di Napoli, “Nennella”.

Lapo Elkann fa visita a Napoli: pranzo da Nennella e ricca mancia ai camerieri

L’imprenditore, come riporta Il Mattino, si è lasciato andare alle prelibatezze napoletane, ordinando pasta e patate e polpette fritte. Ma non solo: Lapo ha perfino animato il pranzo, suonando il il tamburo per un ballo improvvisato dai dipendenti tra i tavoli esterni del locale, con protagonista la showgirl-conduttrice tv Maddalena Corvaglia. Naturalmente sempre rispettando le distanze di sicurezza e indossando le mascherine.

“Sono orgoglioso che Lapo Elkann abbia scelto proprio noi per venire a pranzo – commenta a Il Mattino Mariano Vitiello, titolare della nota trattoria – Sappiamo bene che il momento difficile non è affatto passato, con il virus ancora in circolazione. E ci teniamo anche noi a lavorare in sicurezza, come sottolineato dallo stesso Elkann”.

“Lui è molto legato a Napoli, e infatti ieri ha visitato anche murales e omaggi a Maradona, qui ai Quartieri, poco lontano dal ristorante. Ha ordinato palline di ricotta, mozzarelle impanate, la pasta e patate con provola, polpette”, prosegue Vitiello.

“Sono stato molto colpito dalla sua generosità e sensibilità. Ha lasciato una lauta mancia ai miei ragazzi, nel paniere, ha insistito molto per pagare e ha cantato “Oi vita, oi vita mia”. Finalmente un personaggio importante che mostra solidarietà alla nostra categoria anche a Napoli”, ha concluso il titolare di Nennella.

continua a leggere su Teleclubitalia.it