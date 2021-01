Quando parla Conte in diretta in Parlamento? E’ oggi il giorno in cui la crisi arriva in aula alla Camera. Il presidente del Consiglio parlare oggi dinanzi ai deputati.

A mezzogiorno parla Giuseppe Conte e pronuncerà il primo discorso con cui si gioca le sorti del suo esecutivo. Il voto decisivo però è quello di domani al Senato, è lì che i numeri sono risicati. Nel suo discorso di oggi Conte lancerà un appello alla responsabilità, tratteggiando un piano che, da qui alla fine della legislatura, possa garantire all’Italia il rilancio necessario dopo la pandemia. La chiave di tutto è ovviamente il recovery fund.

Quando parla Conte in diretta

Dopo la nascita del gruppo Maie-Italia23, in sostegno al presidente del Consiglio, prosegue la ricerca di responsabili o costruttori, mentre Matteo Renzi continua a prendere le distanze da Conte, ripetendo che con lui le cose non funzionano. Il Movimento 5 Stelle e il Pd attaccano Renzi: “Mai più insieme”. Il centrodestra insiste: “Siamo pronti a governare”.

Per ora i due alleati di governo, M5s e Pd, hanno chiuso la porta a un ritorno di Italia Viva. “La porta l’ha chiusa Renzi e ieri l’ha ulteriormente blindata continuando ad attaccare il Pd”, ha detto questa mattina il vicesegretario dei democratici, Andrea Orlando.

Sulla fiducia che verrà chiesta alle Camere, Maria Elena Boschi ha spiegato a Repubblica: “Al momento la nostra posizione è l’astensione, poi chiaramente aspettiamo di ascoltare quello che dirà il presidente del Consiglio. Per uno scambio di poltrone non ci siamo, per uno scambio di idee sì, sempre”, continua. “Siamo pronti se la maggioranza capisce che l’immobilismo non significa stabilità ma perdere occasioni. Ma se dobbiamo assistere alla caccia al responsabile di queste ore, noi non siamo minimamente della partita”.

Dove vedere la diretta di Conte alla Camera

Il discorso del Presidente del Consiglio e la votazione sulla fiducia sarà possibile vederla in tv su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) che trasmetterà dalle ore 12 a chiusura le comunicazioni del premier, il dibattito e il voto, su tutti i canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

In streaming invece sarà possibile seguirlo sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Probabile che l’intervento di Conte non venga trasmesso anche sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo.

continua a leggere su Teleclubitalia.it