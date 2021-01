Matilde Brandi ha raccontato la fine della sua storia a Verissimo, il programma di successo di canale 5, condotto da Silvia Toffin. Non è riuscita a trattenere le lacrime: mai si sarebbe aspettata che, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ha scoperto che il marito, Marco Costantini, non era più lo stesso.

Matilde Brandi in lacrime per il marito: “Lasciata senza spiegazioni”

“Non capivo cosa è accaduto, abbiamo passato tante crisi e non l’ho vista come una crisi profonda. Lui non voleva facessi il Grande Fratello, quando sono tornato a casa l’ho trovato freddissimo”, spiega la ballerina.

“Io l’ho abbracciato e lì ho sentito un muro, un uomo freddo e sinceramente non capivo, ma ero talmente presa da mille cose”. Una sofferenza per la showgirl che confessa: “non me l’ha detto in faccia che era finita, mi sarebbe piaciuto avesse fatto più l’uomo. Mi auguro stia bene, mi dispiace il modo, sono stata la compagna per 16 anni e non è giusto”

I due erano già in crisi, lei stessa al Grande Fratello aveva parlato di alcuni problemi tra loro ma alla fine è calato il silenzio fino ad oggi. Matilde ha raccontato alla Toffanin di aver trovato a casa uomo freddo, un uomo che l’ha lasciata senza nemmeno guardarla in faccia rispondendo ad un suo messaggio con un semplice ‘no’. Da quel momento i due, racconta la ballerina, non si sono più visti. “Mi è dispiaciuto non poter avere un confronto con lui”, ha chiosato.

