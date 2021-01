Drammatico incidente ieri notte a Napoli, in via Mergellina. Due giovani verserebbero in gravi condizioni dopo una carambola a bordo di una Renault che ha impattato contro le fioriere del ristorante “Ciro a Mergellina”.

Napoli, violento incidente a Mergellina: grave una coppia di giovani

Secondo quanto riporta Il Riformista, un ragazzo alla guida dell’auto, forse a causa della velocità sostenuta, verso mezzanotte avrebbe perso il controllo del veicolo. La macchina avrebbe prima travolto i dissuasori di sosta nei pressi del ristorante “Ciro a Mergellina”, poi si sarebbe ribaltata più volte finendo la sua corsa nei pressi della rotatoria, a circa trenta metri dal luogo dell’impatto.

Nell’abitacolo il conducente era in compagnia di una giovane, probabilmente la sua fidanzata. Sul posto sono arrivate due ambulanze, polizia, carabinieri e municipale. Le forze dell’ordine e i sanitari del 118 hanno faticato non poco ad estrarre la coppia dall’abitacolo della vettura ridotta a un ammasso di lamiere. Il personale del 118 ha poi caricato i giovani a bordo dell’ambulanza per la corsa in ospedale. Le loro condizioni sono serie, in particolare la ragazza lotterebbe per la vita.

A indagare sull’episodio gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano. Le telecamere della zona potrebbero aiutare gli investigatori a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

