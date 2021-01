L’Isola dei Famosi è uno di quei reality che riesce a tenere tutti con il fiato sospeso. L’edizione 2021 non farà di certo eccezione. Manca ormai poco all’inizio dello show ed i preparativi, come anche le news che circolano appassionano ed i incuriosiscono gli appassionati del programma. Andiamo a scoprire insieme tutto ciò che c’è da sapere.

L’Isola dei Famosi: quando inizia e chi lo conduce

L’Isola dei Famosi è uno di quei reality, che causa Covid, si temeva venisse cancellato. Il palinsesto televisivo di Canale 5 però conferma la messa in onda che avverrà all’inizio di marzo.

La conduzione dell’Isola dei Famosi, sarà affidata a Ilary Blasi, ma ancora incerto è il nome dell’inviato sull’Isola. Alcune voci ipotizzano Alvin, ma è spuntato fuori anche il nome di Tommaso Zorzi, che ora è impegnato al GF Vip e che stando ad alcune indiscrezioni è un probabile vincitore di questa edizione della casa più spiata d’Italia.

Il cambio di location

L’emergenza sanitaria ha sconvolto anche quelle che sono le sorti del reality L’Isola dei Famosi. Infatti, a tal riguardo gli autori del programma si sono chiesti se fosse necessario un cambio di location.

Tra le varie opzioni vi era quella di spostare l’intera troupe e i concorrenti dell’Isola dei Famosi, su di un’isola più vicina, e stando alle prime voci si era pensato all’arcipelago delle Isole Canarie, ma ben presto è arrivata la smentita. Dunque, la location, resterà quella dello splendido scenario delle Honduras e tutti i lunedì a partire dalla seconda settimana di marzo Ilary Blasi sarà in diretta. Ma chi sono i concorrenti?

L’Isola dei Famosi: i possibili concorrenti

Stando alle prime voci che circolano, il cast che formerà L’Isola dei Famosi 2021, è di tutto rispetto. Il primo nome che è venuto fuori è quello di Asia Argento. La figlia del grande regista, in questo periodo ha perso la mamma. Lei sarebbe in cima alla lista dei nomi, che la produzione del programma, vorrebbe reclutare per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Asia ha già partecipato ad un reality show, infatti, è stata una delle protagoniste indiscusse di Pechino express 2020 in coppia con Vera Gemma.

Altro papabile per il cast de L’Isola dei Famosi, è Lelio Sanità di Toppi, conosciuto al grande pubblico con il nome d’arte Brando Giorgi. L’attore romano, non ha mai partecipato ad un reality, ma è molto noto nel panorama cinematografico e televisivo. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato ad un passo dal partecipare al Grande Fratello Vip 5, ma alla fine tale partecipazione non è avvenuta. Ora per lui, pare, si aprano le porte dell’Isola dei Famosi.

Tra i possibili partecipanti a L’Isola dei Famosi, vi sono anche due donne molto conosciute nel panorama televisivo e cinematografico. Stiamo parlando di Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma, ed Eleonora Giorgi. La prima ha già partecipato a Pechino Express insieme ad Asia Argento, mentre la Giorgi l’abbiamo vista nei panni di ballerina nel programma, Ballando con le Stelle.

Stando alle indiscrezioni lanciate dal sito Tv Blog, ad inserirsi nel cast de L’Isola dei Famosi vi sarebbero anche Patrizia Rossetti e Jill Cooper. Mentre la prima è un volto noto della tv italiana, grazie anche alla partecipazione a Pechino Express in coppia con Maria Teresa Ruta, la seconda l’abbiamo conosciuta come insegnante di fitness ad Uno Mattina, e come, anche lei, concorrente di Pechino Express in coppia con Antonella Elia nel 2017.

Il cast de L’Isola dei Famosi al momento non è ancora stato presentato, ma se questi nomi saranno quelli ufficiali, possiamo già immaginare che questa edizione del reality sarà ricca di sfide ed avvincente come sempre.

