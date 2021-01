Cede il manto stradale a Napoli. Le piogge di queste settimane stanno mettendo a rischio diverse arterie che non reggono il peso dei temporali e crollano come accaduto questa mattina ai Camaldoli.

Cede la strada ai Camaldoli

Un cedimento si è registrato in piazzetta Guantai nei pressi della chiesa. Vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati da questa mattina per capire l’origine della voragine e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche i tecnici del Comune. Bisogna verificare anche la sicurezza dei palazzi circostanti se possono essere dichiarati agibili o devono essere sgomberati. I lavori sono in corso.

Intanto è chiusa la strada che collega Marano con la zona ospedaliera. Il traffico è in tilt da questa mattina e le linee degli autobus sono state deviate.

Il maltempo sono ormai settimane che non dà tregua in Campania. Temporali, vento e allerta meteo vanno avanti per giorni e giorni provocando seri danni in tutto il territorio.

(Foto del consigliere regionale Pasquale Di Fenza presente sul posto)

