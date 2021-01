Santa Maria Capua Vetere. Aveva 45 anni, Veronica Sanges, di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, scomparsa di recente a causa di un brutto male. Lascia tre figli piccoli.

Lutto nel Casertano, Veronica Sanges muore a 45 anni: lascia tre figli piccoli

La donna era ricoverata da tempo all’ospedale di Maddaloni. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono via via peggiorate. Nonostante le cure dei medici, per Veronica non c’è stato più niente da fare.

La notizia della sua prematura scomparsa si è presto diffusa in città, gettando nello sconforto un’intera comunità. A Santa Maria Capua Vetere era molto conosciuta: tutti la ricordano come una donna solare, gentile e altruista.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul suo profilo Facebook. “Che tu possa danzare con gli angeli e possa proteggere i tuoi cari e i tuoi figli. E grazie per tutti i compiti che mi facevi copiare. Eri una buona. Dal tuo compagno di banco”, scrive un amico di vecchia data. Disperati i familiari della donna, che mai avrebbero immaginato un tragico destino per la loro amata Veronica.

“VERA, come la persona che sei. Perché tu non sei andata via sei qui con noi con la tua anima purissima. Una persona più bella di te non ho mai conosciuto. Non doveva essere così dura la vita con te: non te lo meritavi proprio. Non riesco a smettere di piangere, ma so che veglierai su tutti noi cugini che ti amiamo tanto. Mi mancheranno soprattutto i tuoi messaggi curiosi sulla mia vita e su quello che facevo”, è il ricordo della cugina Claudia.

