Una notizia inaspettata, soprattutto per i fan: Tony e Tina Colombo hanno lasciato Napoli. La coppia solo ieri sera ha mostrato, senza spiegare, la loro nuova casa.

I due, infatti, sono a Dubai e stavolta non sono in albergo bensì in una vera e propria casa. Sia il cantante che la moglie hanno mostrato in un video l’arrivo nel loro appartamento di Dubai mostrandone l’ingresso.

Tony e Tina lasciano Napoli

Qualche avvisaglia c’era stata sui social dei due ma nulla che facesse pensare al fatto che stessero per lasciare la città partenopea. Ieri prima la storia di un aereo poi l’arrivo a Dubai e infine il video della casa in cui il cantante neomelodico dice chiaramente: “Ah ma non è un albergo questo”. Con loro c’è anche il figlio di Tina Rispoli, Nicola.

Tina aveva condiviso negli ultimi giorni delle storie in cui aveva lasciato intuire che qualcosa di lì a breve sarebbe cambiato visto che con un post salutava delle amiche dicendo che le sarebbero mancate e annunciava che avrebbe spiegato tutto solo dopo qualche giorno. Ecco dunque svelata la motivazione. Non si sa il perchè, i due non hanno chiarito se il loro trasferimento è definitivo o solo temporaneo. Ma il fatto che non si trovino in albergo ma che abbiano deciso di prendere casa a Dubai fa presagire che non si tratta solo di un viaggio di piacere.

Probabile che la decisione sia stata presa nell’ultimo viaggio che la coppia ha fatto proprio a Dubai solo qualche settimana fa.

