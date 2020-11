Una sorpresa alla moglie di Tony Colombo. I fan della coppia sono abituati a questo tipo di gesti da parte del cantante napoletano nei confronti della moglie Tina Rispoli. E stamattina i due hanno mostrato sui loro social di essere partiti per Dubai.

Dalle storie pubblicate su Instagram, la donna ha spiegato di non sapere nulla ma che Tony avrebbe organizzato tutto con la complicità della sorella di Tina. “Le follie di mio marito – dice Tina inquadrando la camera con vista da Dubai -. Ieri mattina ha detto vieni con me, mia sorella complice con lui ha fatto le valigie e guardate dove mia ha portato. E’ un folle. Ogni donna meriterebbe un marito come te”.

I due come sempre fanno stanno mostrando la loro giornata sui social. Prima al mare poi sono andati ad allenarsi in palestra. La coppia tanto discussa trascorrerà dunque una vacanza a Dubai. Questa mattina Tony ha fatto una diretta Ig e rispondendo a un fan che gli diceva di “fare invidia a tutti gli altri”, il cantante napoletano – palermitano ha risposto che “quello che fa, lo fa per lui e non per gli altri”.

Tony è solito fare sorprese alla moglie. La più eclatante che si ricorda è quella della serenata prima del matrimonio in piazza del Plebiscito che scatenò non poche polemiche.

