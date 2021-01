Non ce l’ha fatta Enzio Pio Comune, il medico dell’ospedale San Giuliano che aveva contratto il coronavirus nel mese di novembre. Il dottor Comune ha lottato come un leone per settimane contro quella maledetta bestia che è il Covid. Ha lottato come sapeva fare lui con il sorriso e la dolcezza ed alla fine purtroppo è finito.

Giugliano, addio al dottor Enzio Pio Comune

Giugliano perde un medico, un uomo orgoglioso della sua città, un amico di tutti. E’ deceduto Enzo Pio Comune primario della pediatria di Giugliano già presidente del consiglio comunale e per anni punto di riferimento politico dei moderati in città.

Anche lui portato via dal Covid con ogni probabilità contratto mentre con la dedizione di sempre era al lavoro per curare i piccoli nati a Giugliano con il suo eccellente staff. Aveva negli anni reso il reparto di pediatria un’eccellenza giuglianese e aveva la grande dote di regalare sempre a tutti una parola di conforto e speranza. Uomo mite ma allo stesso tempo determinato è stato un punto di riferimento in città.

Il dottor Comune, classe ’52, lascia due figli. E’ spirato all’ospedale Cotugno di Napoli, dov’era stato ricoverato e intubato negli ultimi giorni dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni. Aveva dato, prima delle festività natalizie, segni di miglioramento; poi il quadro clinico è di nuovo precipitato fino al tragico epilogo di queste ore.

