Si chiama Fortuna, i genitori sono di Villaricca. E’ lei la prima bimba nata nel 2021 nell’area nord di Napoli. Pesa tre chili e 70 e gode di ottima salute.

Giugliano, nasce Fortuna: è la prima bimba venuta alla luce nel 2021

Un nome, il suo, carico di speranza. La piccola Fortuna è venuta alla luce alle 22 e 45 del primo gennaio. Dopo il parto naturale, la mamma ha dovuto lasciarla nel nido. La donna ora è in isolamento in attesa del tampone molecolare e non ha potuto vederla. Ma sta bene, così come la piccola. A far nascere Fortuna il dottor Cardone.

Al momento i genitori non possono vedere la figlioletta, se non grazie a una telecamera, posizionata sulla culla, che permette alla mamma e al papà di vedere la bimba. E’ una novità introdotta quest’anno dalla direzione sanitaria per adeguare le esigenze dei familiari alla normativa anti-covid. Nel reparto di maternità c’è aria di festa per questa nascita, ma soprattutto di speranza. Il 2021 inizia nell’area nord nel nome di Fortuna.

Il trend di nascite nel 2020, nonostante la pandemia, si è mantenuto stabile. A Giugliano, all’ospedale San Giuliano, sono venuti alla luce circa 900 bimbi, in linea con i numeri degli anni precedenti. Il 2021 dovrebbe registrare un calo, come testimonia la riduzione del numero di gravidanze degli ultimi mesi. Nella comunità scientifica, infatti, c’è allarme per il crollo demografico in Italia e l’innalzamento del’età media della popolazione.

Leggi anche: Dal 7 gennaio tornano la suddivisione in fasce. Sei regioni a rischio zona rossa

continua a leggere su Teleclubitalia.it