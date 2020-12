Anche gli auguri di Santo Stefano sono un rito irrinunciabile per gli italiani. Immagini, gif e frasi a corredo di un messaggio da inviare il 26 dicembre rappresentano la ciliegina sulla torta dopo la Vigilia e il Natale. Si tratta di una festa altrettanto sentita, che segue i grandi cenoni del 24 e del 25, ma che soprattutto al Sud è molto sentita e viene festeggiata in famiglia o con i parenti più stretti. E’ anche il giorno dell’onomastico di tutti quelli che portano il nome di Stefano o Stefania.

Santo Stefano, le frasi di auguri

L’emergenza Covid sicuramente ha reso queste festività più amare. Tanti hanno trascorso il giorno di Natale lontano da casa e dagli affetti più cari. Probabilmente sarà così anche il 26 dicembre, “appendice” naturale del Natale. Tuttavia, come già sperimentato in occasione degli auguri del 24 e 25 dicembre, i social network offrono uno strumento formidabile per trasmettere messaggi di auguri in istantanea, oppure per videoconettersi con i propri familiari e parlare dal vivo, anche a migliaia di chilometri di distanza. E’ la soluzione a cui hanno fatto ricorso tantissimi italiani, divisi dalla zona rossa e dalle restrizioni anti-covid. Per Santo Stefano possiamo fare altrettanto: confezionare una frase di auguri significativa e inviarla a un amico o a un parente su WhatsApp, su Facebook o su Intagram. Di seguito alcuni suggerimenti da cui prendere spunto:

Il Covid non può spaventarci. Se abbiamo superato Natale, possiamo superare a distanza anche Santo Stefano.

Santo Stefano il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore;

L’hanno chiamato Santo Stefano perché “giornata degli avanzi” sembrava brutto;

Il tuo nome si festeggia il giorno successivo a quello della nascita di Gesù. Sii orgoglioso di questa fortuna!

Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio per questo giorno speciale;

A Natale la gente mangerà così tanto che a Santo Stefano verrà proclamato il rutto nazionale;

Oggi che è il 26 dicembre nel mondo ci sono milioni di persone che festeggiano l’onomastico, ma tu di certo sei la più speciale! Stefano, auguri!

Santo Stefano prolunga la festa di Natale, quindi con la gioia nel cuore la pace e la serenità di questi giorni anche oggi faccio a voi i migliori auguri di un periodo di feste serene.

Il 26 dicembre è il ponte tra Natale e Capodanno. Saltiamo insieme verso il 2021!

Immagini e gif per il 26 dicembre 2020

La frase spesso non basta. Per celebrare il 26 dicembre occorre anche associare il messaggio a un’immagine divertente o a una gif che possa rendere più originale l’augurio di buon Santo Stefano da rivolgere all’amico o al familiare, o alla persona che si chiama Stefano o Stefania. Trovarne di originali ma soprattutto di sobrie, in un momento così delicato segnato dalla pandemia Covid, non è semplice. Non lo è stato neanche in occasione dell’ultimo Natale. Noi abbiamo spulciato un po’ la rete e ve ne proponiamo qualcuna che potete usare in base alla vostra sensibilità e ai vostri gusti personali:

