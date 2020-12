Veri e propri attimi di terrore in questo Natale per dei residenti della zona di via Salvator Rosa a Napoli. Questa mattina, secondo quanto riporta fanpage, è crollato il solaio di un’abitazione così che l’inquilino del piano di sopra è caduto nell’abitazione sottostante. L’uomo per fortuna è rimasto illeso.

Napoli, crolla pavimento

Questa mattina nell’abitazione di un uomo improvvisamente si è aperto un vero e proprio buco nel pavimento. In quel punto c’era un uomo che così si è trovato praticamente al piano sottostante. Un fortissimo boato è stato avvertito al momento del crollo da parte dei residenti dell’edificio e dai vicini. L’uomo che è precipitato non sarebbe rimasto ferito nonostante il volo di qualche metro.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per prestare i primi soccorsi e chiarire quanto accaduto. Non si sa ancora cosa sia accaduto e perché il pavimento abbia ceduto. Accertamenti in corso.

Immagine di repertorio dal web

