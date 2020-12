Sergio Castellitto torna in televisione interpretando il ruolo di Luca Cupiello, in “Natala in Casa Cupiello”, in onda stasera su Rai 1.

Sergio Castellitto è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Ha esordito a teatro molto presto, dopo aver frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Al cinema ha esordito nel 1981, distinguendosi ben presto non solo come regista amatissimo, ma anche come attore drammatico e comico.

Sergio Castellitto: età

E’ nato a Roma, il 18 agosto 1953. Ha 66 anni.

Sergio Castellitto: altezza

E’ alto 1,78 cm.

Sergio Castellitto, moglie e figli

E’ sposato ormai da 33 anni con la scrittrice Margaret Mazzantini, con la quale ha avuto quattro figli. Il maggiore è Pietro, nato nel 1991. Oggi 29enne, Pietro ha deciso di seguire la strada del padre nel mondo del cinema. Il suo debutto, ricordiamo, è avvenuto a fianco di entrambi i genitori nell’opera “Non ti muovere”. Pietro ha poi recitato anche in La bellezza del somaro, e Freaks Out di Gabriele Mainetti, a cui ha preso parte nel 2018.

Meno conosciuta è la vita degli altri tre figli. Maria, nata nel 1997, ha oggi 23 anni. Anna, classe 2001, sembra decisa a seguire padre e fratello nel mondo dello spettacolo, ma non ha ancora debuttato sul grande schermo.

Cesare è il figlio minore. Tutti i figli di Sergio conducono una vita privata molto riservata, e i loro profili social sono seguiti da relativamente pochi followers.

5 curiosità su Sergio Castellitto

– Dopo il suor ruolo del Dottor Mari in In Treatment ha rivelato che per strada qualcuno lo ha fermato per chiedergli dei consigli come se fosse veramente uno psicologo.

– Nel gennaio 2018 Fedez si è scagliato contro una sua intervista al Corriere della Sera, il cui titolo era “Fedez? Ne deve mangiare di pasta e fagioli”: “Poi sembro io mitomane e autoreferenziale, ma se dicessero anche a me di scegliere tra De Gregori e Fedez, anche io sceglierei il maestro De Gregori, con il quale ho avuto l’onore e il piacere di condividere un palco”, ha dichiarato il cantante in una sua storia su Instagram.

– Gli piace giocare a calcio e a tennis, confrontandosi spesso anche contro i suoi figli.

– Ai suoi figli ha messo il secondo nome di Contento/Contenta, dichiarando a Vanity Fair:“La contentezza è un bello stadio della vita. La felicità c’è sempre la paura di perderla.”

– Con Penelope Cruz, che ha recitato in molti dei suoi film, ha una grande amicizia. L’attrice infatti va spesso a trovarlo, e cena volentieri con la sua famiglia.

