GIUGLIANO. Ci ripensa il sindaco Nicola Pirozzi e decide di far installare le luminarie per le festività natalizie a Giugliano. Da ieri le piazze cittadine si sono illuminate per il Natale. Il primo cittadino aveva detto qualche settimana fa che quest’anno “Non avremo nulla da festeggiare perché le risorse vanno destinate al commercio e alle fasce deboli. Come Amministrazione pensiamo di non mettere luci di Natale”.

Poi evidentemente, ascoltando anche qualche appello giunto dalla città, come dal gruppo Facebook Giuglianesi orgogliosi, ha fatto marcia indietro e deciso di abbellire strade e piazze.

Luminarie a Giugliano

L’amministrazione ha speso 34mila euro tramite affidamento su MePa alla ditta “Pronto Intervento dei Fratelli Pizza” che da ieri è a lavoro. Le prime installazioni luminose al Comune che è illuminato dai colori del tricolore e piazza Annunziata dove sulla facciata del Santuario c’è l’immagine della Sacra Famiglia.

Intanto il Comune ha lanciato un’iniziativa per questo Natale dal titolo: #IlluminaNatale.

Basterà arredare con luci, suoni o elementi decorativi la propria facciata, balcone, giardino o vetrina; poi, scattare una foto e pubblicarla sui propri profili social con gli hashtag #NataleDiTuttiGiugliano #illuminaNatale, dal 18 dicembre al 6 gennaio 2021. Le prime cento foto con il maggior numero di like verranno utilizzate per raccontare in un video il Natale in Città.

