Le campagne giuglianesi rappresentano ancora un tesoro inestimabile. L’azienda agricola Egiziaca è una delle più grandi del territorio, circa 150 metri quadri, con coltivazioni di eccellenza come ad esempio la valeriana, venduta in tutta Italia, oppure i pomodori che arrivano fino in Giappone. Negli ultimi mesi però le aziende come questa tra via Carrafiello e via Madonna del Pantano sono sotto l’attacco dei balordi.

Numerosi i furti subiti che hanno costretto i titolari a proteggersi come possibilità ma non basta. Basta spostarsi di alcune centinai di metri infatti e dall’eccellenza si passa al disastro. Si va dai piccoli danni, come quelli agli impianti d’irrigazione, a quelli più importanti che riguardano fitofarmaci o veicoli. Ci sono già stati diversi interventi dei carabinieri per prevenire questi reati ma gli imprenditori agricoli chiedono di poter operare in tranquillità.

La zona di recente sembra essere diventata un nuovo distretto dell’oro rosso, con milioni di pomodori prodotti ogni anni. Un indotto lavorativo importante che meriterebbe la massima attenzione da parte delle istituzioni.

