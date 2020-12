Villaricca. Gli associati Confesercenti del territorio di Villaricca, in collaborazione con Pro Loco Villaricca, nonostante le numerose restrizioni ed impedimenti ai quali sono stati soggetti, hanno partecipato con unanime consenso ed entusiasmo alla raccolta fondi per l’iniziativa “Confesercenti Villaricca per un Natale solidale” a sostegno di tutte le persone e famiglie maggiormente colpite dalla crisi causata dall’epidemia di Covid-19.

A darne notizia il presidente cittadino Rosario D’Aniello che ha dichiarato a riguardo:“Grazie alla raccolta fondi è stato possibile fare spese e preparare pacchi natalizi che, consegnati alle parrocchie del territorio, saranno con cura distribuiti tra i richiedenti”.

Ha poi concluso:“In obbedienza ai princìpi solidali dell’organizzazione e a quello che è lo spirito natalizio, Confesercenti Villaricca ci tiene a metter del proprio, dimostrando come la solidarietà non conosca limiti. Coglie l’occasione, quindi, per augurare buone feste, con la speranza di un avvenire più florido per tutti”.

