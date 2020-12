Chi è Sonia Lorenzini del Grande Fratello Vip? E’ una modella e influencer italiana diventata famosa per la partecipazione a Uomini e Donne. Ha da poco chiuso una convivenza con l’ex fidanzato Federico Piccinato e attualmente è una concorrente del Grande Fratello VIP 2020. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più di questa giovane che sta facendo molto parlare di sé.

Sonia Lorenzini: età ed altezza

Sonia Lorenzini è nata il 27 Febbraio 1989 ad Asola, in provincia di Mantova, ed ha dunque 29 anni. È del segno dei Pesci, ed è alta 178cm. Dopo la maturità Sonia si trasferisce a Brescia con l’ex fidanzato, ma quando la loro storia finisce, lei si trasferisce dai genitori ad Acquanegra sul Chiese. Qui scopre di avere un tumore alla tiroide che affronta con coraggio e con positività.

La malattia ha influito sul suo corpo facendole subire molti cambi di peso, spronandola comunque a prendersi cura della sua persona. Sonia, infatti, si impegna molto in palestra proprio per tenere sotto controllo il suo peso.

Sonia Lorenzini: studi e carriera

Sonia Lorenzini ha frequentato un istituto tecnico specializzandosi in Economia Aziendale indirizzo Corrispondenze Estere. Si dà subito da fare per costruire la propria indipendenza svolgendo diversi lavori: come receptionist in albergo, come intermediaria assicurativa, barista e impiegata, oltre alla modella e alla fotomodella. Nel 2016 partecipa al dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, iniziando la propria carriera nello showbiz.

L’influencer però abbandonerà dopo poco lo show a causa di alcuni comportamenti del tronista Claudio. Successivamente viene però richiamata dalla De Filippi per ricoprire il ruolo di tronista in compagnia di Luca Onestini e Manuel Vallicella. Da questa esperienza trae molta popolarità, tanto che oggi è un’influencer di successo. Sonia lavora per l’agenzia di moda Venice Mesh, come Alessandra Ventura.

Fidanzato e vita privata di Sonia Lorenzini

In seguito all’esperienza di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini decide di ritornare con il suo ex Emanuele Mauti, che partecipa allo show per riconquistarla. Dopo questa esperienza decide di trasferirsi a Verona con Emanuele e dove stringerà amicizia con Giulia De Lellis. Sonia ed Emanuele conviveranno insieme per pochi mesi, dopodiché si separeranno definitivamente. Dopo la separazione la ragazza si riavvicina a Federico Piccinato con cui instaura una storia d’amore condita anche da due anni di convivenza e durata diversi anni. I due però in primavera si sono separati.

Dopo la rottura con il suo ex Federico, Sonia è stata paparazzata dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini con il famoso cantante Eros Ramazzotti, reduce dalla fine della sua storia con Marica Pellegrinelli. Il cantante è stato sorpreso al maneggio di Spirano (vicino Bergamo) con i figli. Lì avrebbe incontrato un gruppo di ragazze tra cui c’era anche la bella Sonia e tra di loro sembra essere nata subito una complicità. Stando a quanto dichiarato dagli stessi però tra i due non è successo nulla.

SOnia Lorenzini: la partecipazione ad Uomini e Donne e il Gf

Sonia Lorenzini diviene protagonista dell’intera stagione di Uomini e Donne 2016-2017. La ragazza sarà nel programma per ben due volte: prima come corteggiatrice e poi come tronista. Scesa per la prima volta per corteggiare Claudio D’Angelo, abbandona il programma a causa di alcuni atteggiamenti di quest’ultimo. Ritorna, poi, l’anno successivo come tronista. Sarà qui che incontrerà Emanuele Mauti, un suo ex fidanzato che si è presentato proprio per riconquistarla. Durante il dating show però sono state numerose le segnalazioni che hanno visto la tronista avvicinarsi già a Federico Piccinato.

Durante la trasmissione, arriva come corteggiatore anche l’ex gieffino Alessandro Calabrese, scottato dall’esperienza con Federica Lepanto. L’esperienza di Alessandro sarà molto breve, mentre per Sonia il trono sarà un’esperienza incredibile. La ragazza infatti sceglie Emanuele Mauti, già suo ex, con cui avrà una relazione durata pochi mesi. Chiusa la relazione con Emanuele, Sonia inizia una relazione con un altro corteggiatore del programma Federico Piccinato. Durante il trono della Lorenzini, arriva a corteggiarla anche Gennaro Lillio, uno dei concorrenti del Grande Fratello 16.

Ad oggi Sonia è entrata a far parte del cast del GF Vip condotto da Alfonso Signorini. Appena varcata la soglia della casa, si è subito scontrata con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, 8 mesi fa aveva fatto una storia su Instagram dove parlava proprio della Lorenzini, usando parole molto critiche verso la sua personalità e apparenza. Questo ha portato a raggelare i rapporti tra i due. Tommaso non è stato contento dell’ingresso di Sonia, ed al momento i due stanno continuamente discutendo.

