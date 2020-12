Sono numerosi i servizi Google che non sono più raggiungibili da diversi minuti. Si va da YouTube al servizio di posta Gmail e finanche alla piattaforma per le videochiamate Meet, che ospitano la maggior parte dei contenuti in streaming del panorama web.

Google Down: da Youtube a Gmail, tutti servizi in tilt

Le prime segnalazioni dei sistemi in down risalgono a una ventina di minuti fa, ma ad ora i servizi non sono ancora tornati online.

Il problema sembra riferito all’intero ecosistema di servizi messo in piedi dalla casa di Mountain View. In tilt la cartografia digitale di Google Maps e anche lo spazio di archiviazione in cloud di Google Drive. Perfino il gioco in streaming di Stadia e lo store digitale dedicato alle app per Android, Google Play, sono in preda a malfunzionamenti che stanno impedendo l’accesso agli utenti.

