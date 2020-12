La voglia irrefrenabile di concedersi una passeggiata o di fare acquisti per Natale supera il divieto di assembramenti nelle città. Dopo Napoli, anche a Giugliano e ad Aversa si registrano affollamenti lungo le strade dello shopping e nelle piazze.

Domenica “arancione”, da Aversa a Napoli centri e piazze prese d’assalto

Complice anche il bel tempo, dopo giorni di pioggia abbondante, in centinaia si sono riversati in via Roma ad Aversa, in provincia di Caserta, per comprare regali di Natale e per approfittare degli sconti prima dell’arrivo dei saldi a inizio gennaio.

Affollamenti anche a Giugliano nelle principali piazze della città: piazza Gramsci e Piazza Matteotti. Anche via Roma è gremita di gente. Eppure nella terza città della Campania è ancora in vigore l’ordinanza del sindaco Nicola Pirozzi che impone ai cittadini fino al 15 dicembre il divieto di accedere alle piazze nel weekend dalle ore 10 alle ore 20. Mentre durante la settimana l’accesso è interdetto al pubblico dalle 18 alle 22. Ordinanza che in città sembra però non essere rispettata del tutto.

Risalgono a ieri sera, invece, le immagini di una Napoli traboccante di persone: il Vomero, centro storico (in particolare via Toledo) e Chiaia sono stati i quartieri maggiormente presi d’assalto dai cittadini. A pochi giorni dal Natale le strade di Napoli e provincia ritornano a riempirsi di persone, nonostante la Campania sia ancora zona arancione.

Per la fascia arancione, infatti, è previsto un allentamento delle misure ma gli spostamenti devono essere comunque motivati da comprate ragioni. Di lavoro, di salute e di necessità.

Secondo il dpcm, è infatti possibile spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22- Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. E sono anche vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione delle solite comprovate ragioni.

