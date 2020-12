Risalgono i positivi in Campania. Oggi sono 1361, contro i 1080 di ieri. Boom di decessi, in una delle giornate più nere per la regione in questa seconda ondata. A darne notizia il bollettino dell’Unità di Crisi del 9 dicembre.

Campania, bollettino 9 dicembre: risalgono i positivi. Boom di decessi

Sono di nuovo in risalita i contagi in Campania, a fronte però di un numero di tamponi più alto ripsetto alla giornata dell’Immacolata. Su quasi 16mila tamponi, più di 1300 sono risultati positivi al Covid-19. Ma il dato più allarmante resta quello relativo ai decessi: oggi sono 43. Il totale delle vittime da coronavirus in Campania dall’inizio dell’epidemia ha superato le 2100 persone. Restano più o meno stabili invece i ricoveri in terapia intensiva e in degenza ordinaria. Le istituzioni temono una recrudescenza dell’epidemia in occasione delle festività natalizie, quando gli incontri sociali e gli spostamenti tenderanno a intensificarsi. Di seguito il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 1.361

di cui:

di cui: Asintomatici: 1.194

Sintomatici: 167

Tamponi del giorno: 15.872

Totale positivi: 168.794

Totale tamponi: 1.737.112

​Deceduti: 43 (*)

Totale deceduti: 2.107

Guariti: 2.869

Totale guariti: 69.473

* 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 32 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 138

disponibiità letto di degenza ordinaria: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.852

** Posti letto Covid e Offerta privata

