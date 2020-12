Attimi di paura in queste ore a Sant’Antimo. Un pitbull dal pelo grigio scuro, con un collare bianco, sta girovagando per le strade del centro. Un automobilista di passaggio l’ha filmato in via Roma mentre zampettava in mezzo alla carreggiata.

Sant’Antimo, pitbull girovaga tra la gente

Non è chiaro se l’animale si sia perso sfuggendo al controllo del padrone o se sia stato abbandonato. L’unica certezza è che è ferito a una zampa, visto che corre trascinandosi su un fianco, come mostra un filmato apparso sui social. Appare spaventato e inoffensivo.

Nel gruppo Facebook della città è stato lanciato un appello per identificare il proprietario. Anche se non si segnalano episodi di aggressione, l’animale può rappresentare un pericolo per sé e per gli altri. E’ necessario recuperarlo e metterlo in sicurezza.

