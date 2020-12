E’ atteso per oggi il nuovo Dpcm del governo e i chiarimenti su come sarà questo Natale 2020. Questa sera il premier dovrebbe tenere una conferenza stampa così da chiarire le novità per l’Italia. Sicuro quello che ci attende sarà un Natale col coprifuoco alle 22 e con il divieto di spostarsi non solo fra le Regioni ma anche fra da un Comune ad un altro.

Cenone di Natale fino a 10 persone

In questi giorni è circolata già la notizia secondo cui il governo darebbe indicazione di tenere pranzi e cene con non più di 6 persone a tavola. Questo limite pare stia per essere superato. C’è chi dice che il governo si limiterà a raccomandare la presenza di parenti stretti, chi dice che fisserà un limite massimo di 10 persone.

Al momento una sola cosa è certa: il governo non fisserà una vera e propria norma di legge che implicherebbe la possibilità per le forze dell’ordine di entrare nelle case private e di fare multe. Sarà seguita la strada della raccomandazione. E questo significa una cosa sola: dovranno essere le famiglie ad autoregolarsi e valutare il rischio contagio cui possono sottoporre i prorpi nonni che sono le persone per le quali il Covid mette in pericolo la vita.

